Nov primer nagovarjanja učenca v Mariboru, policisti poostrili prisotnost v okolici šol Lokalec.si “Včeraj popoldne smo bili obveščeni o tem, da naj bi moški v temnem kombi vozilu, ob približno 15.50 na Kajuhovi ulici v Mariboru nagovoril učenca in mu ponudil bonbone,” so sporočili iz PU Maribor. Učenec se ni odzval, odšel je proti domu, o dogodku pa obvestil družino. Mariborski policisti so že poostrili prisotnost v okolici šol, obiskali smo šole in opravili večje število razgovorov z njihovim ...

