Veljati je začel akt o digitalnih storitvah, ki prinaša večji nadzor nad družbenimi omrežji RTV Slovenija V veljavo je stopil akt o digitalnih storitvah, ki ponudnikom digitalnih storitev, kot so družbena omrežja in tržnice, postavlja jasne obveze za zaščito svojih uporabnikov pred nezakonitimi vsebinami, dezinformacijami in drugimi družbenimi tveganji.

