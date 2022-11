Z digitalizacijo in novimi tehnologijami sklenili Dneve slovenskega turizma RTV Slovenija V Laškem so Dneve slovenskega turizma sklenili z dogodkom IT-tour, ki je združil deležnike iz panoge na poti digitalne preobrazbe. Predstavili so 18 primerov dobre prakse, ki so že uresničeni in lahko služijo kot zgled in navdih.

