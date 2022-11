Konec oktobra je v Uniorjevem obratu Obdelovalnica v Zrečah prišlo do izpusta par iz kadi za galvanizacijo v bližnjo okolico obrata. Iz Uniorja so sporočili, da je šlo za zmes, kjer je bila med drugim prisotna tudi manjša koncentracija kromovega trioksida, ki sta jo dež in veter zanesla v okolico. Po njihovih navedbah prvi rezultati kažejo, da ni prišlo do škodljivih vplivov za okolje ali zdravje ...