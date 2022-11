NIJZ: V petek spet več okužb s koronavirusom SiOL.net V petek so ob 647 PCR-testih in 4.662 hitrih antigenskih testih v Sloveniji potrdili 932 okužb z novim koronavirusom, kažejo najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V primerjavi s prejšnjim petkom, ko so potrdili 679 okužb, je to 253 okužb več.

