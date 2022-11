Ponoči vlak povozil osebo Maribor24.si Ob 0.26 je v bližini Gorenjesavske ceste v Kranju na železniški progi vlak povozil osebo, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Gasilci GARS Kranj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč policiji in pogrebni službi z osvetljevanjem kraja. Več informacij o tragični nesreči (še) ni znanih.

