Voznik tovornjaka ostal ukleščen v kabini Celje.info Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je ob 12.39 na cesti Rimske Toplice-Zidani Most, občina Laško, voznik s tovornim vozilom trčil v betonsko škarpo ob vozišču, pri čemer se je vozilo prevrnilo na bok, voznik pa je ostal ukleščen v kabini. Gasilci PGE Celje in PGD Laško so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili voznika ter ga predali NMP Laško, posuli absorb ...

