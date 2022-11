VIDEO: V občini Dornava v drugem krogu Rajko Janžekovič in Matej Zorko Lokalec.si V občini Dornava se je za kandidaturo odločilo kar osem županskih kandidatov. Odvil se bo drugi krog, v katerem se bosta pomerila Rajko Janžekovič in Matej Zorko. Dan po volitvah smo ju prosili za odziv: kakšen je njun komentar na rezultat, in kaj je njuna prioriteta. Več v prispevku.

