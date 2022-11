Razmere v povezavi z epidemijo covida-19 to jesen za zdaj stabilne Primorske novice Če so bile razmere zaradi epidemije covida-19 zadnji dve jeseni kritične, so tokratno jesen kljub nezanemarljivemu številu dnevno potrjenih okužb z novim koronavirusom za zdaj stabilne. Nekaj negotovosti je zaradi porasta novih podrazličic koronavirusa, a strokovnjaki poudarjajo, da za zdaj ni poročil o težjih potekih covida-19.

Sorodno