Trenutni izsledki preiskave primerov salmoneloze v Sloveniji Vlada RS Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) preiskuje povečano število prijavljenih primerov okužb s salmonelo v Sloveniji, ki jih obravnavajo območne enote NIJZ Ravne na Koroškem, Murska Sobota, Celje in Ljubljana. UVHVVR je na podlagi informacij, prejetih s strani epidemiološke službe NIJZ, pričela s poizvedovanji in inšpekcijskim nadzorom.

Sorodno