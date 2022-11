V Sloveniji zaznali povečano število primerov salmoneloze 24ur.com Nacionalni inštitut za javno zdravje skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin preiskuje povečano število primerov salmoneloze v Sloveniji. Do zdaj je potrjenih deset primerov, ki jih obravnavajo območne enot NIJZ Ravne, Murska Sobota in Celje. Vir okužbe v tem trenutku še ni znan, epidemiološka preiskava je v teku. Več informacij bo znanih v prihodnjih dneh.

