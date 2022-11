Začenja se predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi Maribor24.si Volivci, ki se glasovanja v nedeljo ne bodo mogli udeležiti, lahko svoj glas oddajo omenjene tri dni med 7. in 19. uro. Kot so v ponedeljek pojasnili v Državni volilni komisiji, se vsak volivec sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega oz. dva. V skladu s tem se bo podpisal v volilni imenik, bodisi trikrat, dvakrat ali enkrat in za vsak podpis prejel glasovnico. Za predč ...

