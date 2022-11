Kik odpoklical igračo, predstavlja nevarnost Lokalec.si Odpoklic igrače: komplet puščica in lok Igrača je bila odpoklicana zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo majhni delci (priseski na puščicah). Vir podatkov o odpoklicih: Tržni Inšpektorat Slovenije Podatki o izdelku

Tip/oznaka: BS:912, 1152942 in 1120076

Distributer: KIK Textilien und Non-Food d.o.o. , Ruska ulica 6, Maribor Razlog odpoklica

Priseski igrače so snemljivi in ustrezajo standardom za ...

