Število okužb s salmonelo naraslo na 25: 'Bakterija je zelo trpežna' 24ur.com Če je bilo v sredo 19 potrjenih okužb s salmonelo, se je številka v četrtek dvignila na 25. Nove primere so zabeležili v Mariboru, Celju in tudi v Murski Soboti, kjer so se pojavili prvi primeri. Po zdajšnjih epidemioloških preiskavah se nakazuje, da so se s salmonelo okužili po tem, ko so zaužili biftek istega proizvajalca. S strani inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je ...

Sorodno









































Omenjeni Celje

Maribor

Murska Sobota

salmonela Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Dominika Švarc Pipan

Ivo Boscarol

Robert Golob

Goran Dragić