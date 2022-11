Ste že registrirali kokoši? Če nosite jajca sosedom, jih po novem morate Celje.info Navodilo iz Bruslja o registraciji kokoši pri ljudeh ni prejelo pretirane dobrodošlice – še več, nekateri se celo bojijo in menijo, da gre pri tem za preštevanje kur državi. Pomnimo, Evropski parlament in Svet Evropske unije sta 9. marca 2016 sprejela uredbo o prenosljivih boleznih živali ter določenih aktov na področju zdravja živali. Uredba, ki se je že konec avgusta dotaknila javnosti in stopil ...

Sorodno







































Omenjeni Evropska unija

Evropski parlament Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Robert Golob

Janez Janša

Ivo Boscarol