V Piranu in Izoli še niso mirni, znova sirena za nevarnost SiOL.net Zaradi visokega plimovanja morja so ob 7.59 v Piranu znova sprožili sireno javnega alarmiranja z opozorilom na nevarnost. Ob 8.05 so sireno sprožili tudi v Izoli.

Sorodno





















Omenjeni Avstrija

Italija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Mesec

Tanja Fajon

Borut Pahor