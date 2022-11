Jutri in v noči na nedeljo se bo po vzhodnem robu anticiklona, ki se bo okrepil nad zahodno Evropo in bo segal do Britanskega otočja, spuščal proti nam hladnejši severni zrak. Zapihala bo burja in temperatura bo padla. Prevladovalo pa bo, z izjemo jutrišnjega jutra, ko bo nekaj več oblakov, sončno vreme, kvečjemu le z občasno zmerno oblačnostjo. Jutri dopoldne bo povečini oblačno, čez dan bo zapih ...