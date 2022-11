Zjutraj nizke temperature, čez dan oblaki in megla SiOL.net Danes bo dopoldne pretežno oblačno in marsikje v notranjosti megleno, popoldne pa se bo v zahodnih in severnih krajih postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

