Prvaki koalicijskih strank Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so na zaključni novinarski konferenci pred nedeljskimi referendumi ponovno pozvali h glasovanju trikrat za. Če bi stran nasprotnikov zakonov slučajno zmagala, Golob pravi, da posledic vlada ne bo občutila, bodo pa te katastrofalne za ljudi - zlasti starejše in za medijski prostor.