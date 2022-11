Piše: STA Na zaključni izjavi pred nedeljskimi referendumi so poslanci stranke SDS, ki je pobudnica referendumov, danes v DZ pozvali h glasu proti noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in spremembam zakonov o dolgotrajni oskrbi in o vladi. Dodali so, da gre za trikratni glas proti siromašenju Slovenije. Poslanec Branko Grims je dejal, da na referendumih glasujemo o konkretni materiji, k ...