Koalicija: Če bo zmagala nasprotna stran, bodo za starejše in za RTV posledice katastrofalne RTV Slovenija Predsedniki koalicijskih strank Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so na zadnji novinarski konferenci pred nedeljskimi referendumi ponovno pozvali h glasovanju trikrat za.

