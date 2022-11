Zgodovinski gol Katarja, a zanesljiva zmaga Senegala. Presenetil Iran. Sportal Nogometni petek na SP v Katarju ponuja uvodne tekme drugega kroga skupinskega dela. Prva sta na igrišče stopila Wales in Iran. Po napetem dvoboju so tekmo skupine B z 2:0 dobili Iranci. Gostitelj Katar je v skupini A sicer zabil svoj prvi gol na mundialih, a ga je Senegal premagal s 3:1. Ob 17. uri se bosta v boju za vrh skupine A udarila Nizozemska in Ekvador, večer pa bo minil v znamenju obračun...

Sorodno