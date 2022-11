Brazilski zvezdnik odgovoril na provokacijo srbskega selektorja SiOL.net Na zadnji četrtkovi tekmi svetovnega prvenstva v Katarju so brazilski nogometaši zanesljivo z 2:0 ugnali Srbe, ki so na vsej tekmi ostali brez strela na gol nasprotnika. Že pred tekmo je nekaj prahu s poskusom šale o obrambnih igralcih Brazilije dvignil selektor Srbije Dragan Stojković - Piksi, po četrtkovi preizkušnji pa mu je na to javno odgovoril branilec Brazilec Thiago Silva.

