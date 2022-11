Gibanje Svoboda zapira svoj Twitter račun Dnevnik V stranki Gibanje Svoboda so se odločili, da družbenega omrežja Twitter ne bodo več uporabljali. Kot so pojasnili, se zavzemajo za spoštljivo in vključujočo komunikacijo, Twitter pa da vse bolj postaja prostor poglabljanja polarizacije, lažnih...

