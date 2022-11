[Video] Srhljivo – to bi morali videti vsi! Kako MSM mediji enoglasno demonizirajo družbena omrežja, ker jih ne morejo nadzirati Nova24TV “Ooo. To bi morali vsi videti – vsi smo kmetje v večji igri. Teater,” je v komentarju na osupljiv videoposnetek zapisala poročevalka Lara Login. Videoposnetek prikazuje, kako osrednji mediji enoglasno manipulirajo z nami in demonizirajo družbena omrežja, ker jih je težko nadzirati. S posnetkom se je seznanil tudi novopečeni lastnik Twitterja Elon Musk. Gradivo prikazuje, kako se koordinirano, sko ...

