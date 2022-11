Golobovi so se odpovedali twitterju: po treh tednih jim še niso odklenili računa, zato so obupali nad njim Reporter Stranka Gibanje Svoboda ne bo več uporabljala družbenega omrežja Twitter. Po njihovih navedbah se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev

Sorodno































Omenjeni Facebook

Gibanje Svoboda Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Peter Prevc

Anže Lanišek

Timi Zajc

Domen Prevc