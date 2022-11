Stranka Gibanje Svoboda ne bo več uporabljala družbenega omrežja Twitter. Po njihovih navedbah se je sprevrgel v družbeno omrežje, ki so ga določene skupine zlorabile za poglabljanje polarizacije, širjenje lažnih novic, manipulacij, diskreditacij, žalitev in sovražnega govora, pri tem pa nočejo več sodelovati, so sporočili. “Skoraj tri tedne je minilo, odkar je bil naš račun […]