Ničelna toleranca do nasilja in zaščita žrtev: Krivdo mora nositi storilec 24ur.com Statistike nasilja nad ženskami so grozljive, a številke ne orišejo še toliko bolj pretresljivih zgodb, ki stojijo za njimi. To so zgodbe fizičnega, psihičnega, spolnega, ekonomskega in drugega nasilja, ki ga podpirajo globoko ukoreninjeni družbeni vzorci in patriarhalna družba. Femicidov, najhujših oblik nasilja nad ženskami, smo letos v Sloveniji zabeležili že 12. "Tudi v Sloveniji je dom najne...

