Ljubezen ne tepe, ne zmerja in ne ponižuje. Kar bi se zdelo morda zelo enostavno in samoumevno, pa to žal še ni. Policija s svojo vsakoletno kampanjo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, pri kateri sodeluje tudi tržaška kvestura, spet opozarja, da je katerokoli opravičevanje najrazličnejših oblik nasilnega ravnanja nevarna in nesprejemljiva past. Vodja kriminalističnega oddelka trž ...