Za ženske je najbolj nevaren dom Primorske novice “Bila sem Mateja, imela sem 33 let, ko se je Marko odločil, da me ubije. Če bi morda znala poiskati pomoč, moj osemmesečni otrok ne bi ostal brez mame,” je bilo slišati v pretresljivem video sporočilu, ki so ga o tragičnem primeru smrti “neke” Mateje, posneli v društvu SOS telefon za ženske in otroke ...

