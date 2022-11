Tako v Italiji kot v Furlaniji - Julijski krajini se je v obdobju pandemije covida-19 močno povečalo število primerov nadlegovanja po spletu, širjenja pornografskih posnetkov iz maščevanja (revenge porn) in izsiljevanja z intimnimi posnetki (sextortion), pri čemer so v veliki večini primerov žrtve ženske oz. dekleta, tudi mladoletna. Na to opozarja policija za računalniški kriminal iz FJK, ki je o ...