Ganci niso ponovili scenarija Srbov, ti se lahko držijo za glave Sportal Prvi od štirih ponedeljkovih tekem drugega kroga še v zadnjih dveh skupinah SP 2022 v Katarju sta končani. Srbija in Kamerun sta se po vodstvu Srbov s 3:1 razšla s 3:3. Na drugi tekmi so tudi Ganci zapravili dva gola prednosti, oni proti Južni Koreji, a so se na koncu kljub pritiskom azijske reprezentance veselili velike zmage s 3:2. Brazilija bo poskušala brez poškodovanega Neymarja po srbskem streti še švicarski oreh, Cristiano Ronaldo se bo s Portugalsko poskušal maščevati Urugvaju za poraz v osmini finala SP 2018.

