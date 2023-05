Dogovor o javnem dolgu in proračunu v ZDA na poti do potrditve Dnevnik Odbor za pravila predstavniškega doma ameriškega kongresa je v torek zvečer tesno s sedmimi glasovi proti šestim šest potrdil dogovor med predsednikom ZDA Joejem Bidnom in predsednikom predstavniškega doma Kevinom McCarthyjem o javnem dolgu in...

