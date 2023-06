Ameriški senat je v četrtek potrdil predlog zakona o zgornji meji javnega dolga in proračunu in tako preprečil, da bi ZDA postale plačilno nesposobne. Za dogovor je glasovalo 63 senatorjev, 36 jih je bilo proti, poročajo tuje tiskovne agencije. Zakon mora podpisati še ameriški predsednik Joe Biden, ki je napovedal, da bo to storil kmalu. […]