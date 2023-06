Predstavniški dom v ZDA potrdil dogovor o javnem dolgu in proračunu 24ur.com Predstavniški dom ameriškega kongresa je zgodaj zjutraj s 314 glasovi za in 117 glasovi proti potrdil dogovor med predsednikom ZDA demokratom Joejem Bidnom in predsednikom predstavniškega doma republikancem Kevinom McCarthyjem o javnem dolgu in proračunu.

Sorodno









Omenjeni Joe Biden

pokojnine

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Jani Kovačič

Janez Janša