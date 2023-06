Ulovili zadnje dni: tudi senat potrdil dogovor o javnem dolgu in proračunu ZDA N1 Ameriški senat je v četrtek potrdil predlog zakona o zgornji meji javnega dolga in proračunu in tako preprečil, da bi ZDA postale plačilno nesposobne. Za dogovor je glasovalo 63 senatorjev, 36 jih je bilo proti.

