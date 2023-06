Opozorilo pred plohami in nevihtami, možni močnejši nalivi s točo 24ur.com Danes bo sprva sončno in zelo toplo. Čez dan bo nad večjim delom Slovenije začela nastajati kopasta oblačnost, iz katere se bodo razvile lokalne plohe in nevihte. Popoldan ali zvečer lahko lokalno ponekod nastane tudi kakšna intenzivna nevihta z močnejšimi in dolgotrajnejšimi nalivi ter točo.

Sorodno



























Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Primož Roglič

Janez Janša

Asta Vrečko