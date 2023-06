Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je danes, okoli 10. ure, na Glavnem trgu v Maribor meteorna voda zalila podhod. Posredovali so gasilci JZ GB Maribor, ki so izčrpali približno 500 litrov meteorne vode. Iz Košakov pa poročajo o plazu, ki se je sprožil na ulici V zavoju. Tudi tam so posredovali gasilci JZ GB Maribor, ki so pokrili zemeljski plaz v velikosti približno 300 kvadratnih metrov. ...