Danes bo dopoldne deloma sončno in večinoma suho, le na zahodu se bodo pojavljale krajevne plohe. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.