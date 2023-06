Danes bo sprva oblačno, dež v notranjosti bo postopno ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 27 °C. Jutri možne nevihte Jutri bo dopoldne večinoma sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 25 °C.