Močno alkoholiziran voznik trčil v kovinske stebričke in pešca SiOL.net Močno alkoholiziran voznik je v petek v središču Ljubljane zaradi izgube nadzora nad vozilom trčil v kovinske stebričke in na površini za pešce še v dva pešca, ki ju je lažje poškodoval. Policisti so mu odvzeli prostost in vozniško dovoljenje, kazensko ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

