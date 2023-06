Včeraj zvečer so mariborski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen kolesar. Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je 53-letni tuj kolesar trčil v drog prometnega znaka in padel, pri tem pa se je lažje poškodoval. Vozil je pod vplivom alkohola (0,88 mg/l).