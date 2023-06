Pijani voznik v Ljubljani trčil v kovinske stebričke, nato pa še v dva pešca RTV Slovenija Močno alkoholiziran voznik je v petek v središču Ljubljane zaradi izgube nadzora nad vozilom trčil v kovinske stebričke in na površini za pešce še v dva pešca, ki ju je lažje poškodoval. Policisti so mu odvzeli prostost in vozniško dovoljenje.

