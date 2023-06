Ob 19.20 je na železniški progi med Postojno in Prestrankom, občina Postojna, vlak povozil osebo. Gasilci PGD Postojna so zavarovali kraja dogodka, nudili pomoč NMP Postojna pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe ter zavarovali so kraj pristanka helikopterja SV, ki je poškodovano osebo prepeljal v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje,