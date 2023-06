V Vipolžah se je poškodoval motorist Primorske novice Ob 6.26 se je v naselju Vipolže, občina Brda, pri padcu z motorjem poškodoval motorist, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Dobrovo so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanemu motoristu in nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine.

