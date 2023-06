V nesreči dveh osebnih in tovornega vozila, dve osebi poškodovani Lokalec.si Na Štajerskem se je zjutraj zgodila prometna nesreča, ki je zaprla glavno cesto. Dlje časa je bila zaprta cesta Ptuj – Ormož v Spuhlji. “Po doslej zbranih informacijah gre na območju Spuhlje za prometno nesrečo II. kategorije, o kateri smo bili obveščeni okrog 7. ure, in v kateri naj bi bilo udeleženih več vozil,” so nam sporočili iz PU Maribor. Uprava RS za zaščito in reševanje poroča, da sta trč ...

Sorodno













Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Mesec

Miha Kordiš