REGIJA Manj hitrosti in večja varnost voznikov motornih vozil Novice.si Z današnjim dnem je po vsej državi stekla nova preventivna akcija, pravzaprav gre za dve vsebinsko združeni akciji, ki sta namenjeni zmanjševanju hitrosti in povečanju varnosti voznikov motornih vozil. Obe se bosta zaključili v nedeljo. Policisti bodo v tem času pogosteje merili hitrost, preverjali tehnično brezhibnost vozil in psihofizično stanje voznikov. Vsi ti dejavniki povečujemo možnosti pro ...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Sanja Ajanović Hovnik

Jernej Vrtovec