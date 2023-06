S ponedeljkom, 5. junija 2023, se začenjata kar dve preventivni akciji, in sicer akcija za zmanjševanje hitrosti na naših cestah ter akcija za večjo varnost voznikov motornih vozil, ki bosta trajali do 11. junija. Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče. Višje kot so hitrosti, praviloma težje so posledice prome ...