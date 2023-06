Od včeraj do nedelje policisti nadzirajo motoriste in hitrost vseh voznikov Primorske novice Do nedelje na naših cestah sočasno potekata evropsko usklajena akcija Hitrost ter nacionalna preventivna akcija Varnost motoristov. Motoristi sodijo v skupino ranljivih udeležencev v prometu, njihovo število pa močno narašča. Kot opozarjajo organizatorji, najhitrejši vozniki včasih ne pridejo na cilj, največ smrtnih žrtev beležijo ob vikendih, zvečer in ponoči.

