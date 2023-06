Včeraj nekaj po 14. uri se je zgodila prometna nesreča na cesti med Tribučami in Črnomljem. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 29-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 59-letnega voznika. Oba udeleženca sta se v nesreči lažje poškodovala. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zaradi ...